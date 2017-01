Le wags bianconere fanno festa

Tutte a Torino dalla Chiabotto alla Seredova

13/5/2013

foto Instagram

Canotta a righe bianco-nere, gonnellone ai piedi multi-righe, sneakers in tinta e fiocco tra i capelli. Cristina Chiabotto, juventina sfegatata ha festeggiato lo scudetto con un look perfettamente in tema. Ma a brindare a Torino non c'era solo la ex Miss Italia, ma parecchie wags sexy e innamorate... della squadra e del loro compagno calciatore: da Alena Seredova con Gigi Buffon a Federica Nargi con Alessandro Matri.

Sono scese intere famiglie in campo per fare festa e sollevare lo scudetto: Agnese Bizzarri ha portato in tribuna la figlia di Pepe, Martina Maccari ha infilato nella coppia il piccolo di Leonardo Bonucci, la Seredova e Gigi Buffon hanno posato con i due maschietti. Ma non solo... C'erano figli, fidanzate, mogli e tanti amici.