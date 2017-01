Minetti e Borriello, feeling al karaoke

L'ex consigliera e il calciatore hanno tirato l'alba insieme

20/2/2013

foto Instagram

Dimenticato Giuseppe Cipriani, la conturbante Minetti ha trovato in Marco Borriello un valido compagno di divertimenti. Una cena insieme, organizzata a Milano dal fratello del centravanti del Genoa, si è conclusa con un bel duetto al karaoke. Pare che tra i due ci fosse un feeling palpabile tanto da tirare l'alba. Intanto Nicole ha rinnovato il suo look con una nuova acconciatura. E si sa che quando una donna mette mano ai capelli ci sono novità...



Marco, ex di Belen e ben noto tombeur de femmes e l'esplosiva Nicole Minetti potrebbero essere la coppia ideale per alimentare il mondo del gossip. Lui, bello e simpatico, è uno dei calciatori più corteggiati, lei, con il suo sorriso e le sue forme potrebbe fare capitolare qualsiasi uomo ai suoi piedi. Ma una serata allegra trascorsa insieme non fa una prova, così per sapere se la reciproca simpatia prevede un secondo incontro dobbiamo munirci di pazienza e aspettare eventuali evoluzioni. Certo è che il feeling che hanno dimostrato di avere non è passato inosservato. Dopo un duetto canterino i due si sono salutati alle luci dell'alba.



E mentre la prestazione del giocatore in campo domenica scorsa contro l'Udinese è stata straodinaria, la Minetti è corsa dal parrucchiere per un nuovo taglio e un trattamento ai capelli. Risultato: ancora più sexy e accattivante.