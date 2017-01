Stefano De Martino è integralmente nudo

In un video su YouTube il ballerino balla senza veli

31/1/2013

foto Da video

I muscoli ben definiti, gli addominali e i glutei scolpiti. Stefano De Martino è nudo. Il ballerino entra nella community di YouTube e posta un video in cui appare come mamma l'ha fatto per un servizio fotografico. Ora che Belen è incinta ed è fuori gioco, a togliersi i vestiti ci pensa lui...

Mentre la showgirl argentina sembra quindi condurre un’esistenza sempre più sobria, il che si addice con il suo nuovo status di futura mamma, De Martino, che presto sarà papà, si trasforma in un sexy esibizionista.



Nel video il ballerino, a volte in slip bianchi, ma ben più spesso senza nulla addosso, si muove sinuoso, balla, si avvinghia ad una corda, viene bagnato da un getto d'acqua, posa statuario, i glutei in bella mostra. Degno compagno della Belen di antica memoria, tutta ammiccamenti e maliziose nudità. I ruoli si sono invertiti, nelle copie succede spesso. L'importante è restare sotto i riflettori.