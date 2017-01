Sex tape rubati, paura tra i vip

In circolazione video e foto piccanti

12/10/2012

Pc e telefonini rubati, immagini sottratte, video che scompaiono e finiscono nelle mani sbagliate. Non c'è vip che si rispetti che non abbia almeno un sex tape, vero o presunto, nel suo passato. L'ultima notizia riguarda un video hot che ritrae Fabrizio Corona e Belen Rodriguez sotto le lenzuola. E ancora i filmati e le foto personali di Justin Bieber spariti insieme al suo pc. E poi i video di Kanye West in cui mostra le performance sessuali.

foto LaPresse

Insomma nessuno può stare tranquillo. L'allarme per Belen – tra l'altro già protagonista di un video a luci rosse con un ex fidanzato - lo ha lanciato proprio Corona che in una lettera pepatissima alla sua ex parla di un filmino hard e dice: Un famoso filmino che lei, improvvisata regista, ci tenne a girare mentre ci divertivamo sotto e sopra le coperte. Tranquilla, nonostante tu dica che a letto è meglio il ballerino, conosco le mie qualità e non ho bisogno di mostrarle in giro. Come forse faresti tu”.



E che dire di Justin Bieber? L'idolo delle teenager è stato derubato di un pc e una fotocamera contenente scatti molto privati. "Avevo molti filmati personali. E' questa la cosa che mi dà più fastidio" ha cinguettato Justin subito dopo l'accaduto. Che genere di filmati personali? Se c'era qualcosa di compromettente, lo sapremo presto.



Anche Kanye West rischia per ben due video porno in cui secondo il sito Radaronline – si esibirebbe con una 18enne sposata. Anche la sua fidanzata Kim Kardashian è diventata famosa grazie a un sex tape girato quando stava con il rapper Ray J: un video amatoriale che nel 2007 lanciò la carriera della regina dei reality tv.

Ma nella lunga lista dei sex tape famosi veri o presunti ci sono quelli di Hulk Hogan, Britney Spears, di Paris Hilton, di Pamela Anderson, di Shakira e Pique, Vanessa Hudgen.



E poi ci sono le fotografie a luci rosse. Le ultime scandalose sono quelle di Kate Middleton e del principino Harry. Ma si temeva potessero essere pubblicate anche delle immagini osé dell'erede al trono William. E che dire del foto piccanti rubate dal cellulare di Scarlett Johansson? Si dice che ci siano in circolazione anche scatti hot sottratti a Justin Timberlake e Mila Kunis. In passato anche la cantante Christina Aguilera e le attrici Jessica Alba e Vanessa Hudgens hanno denunciato intrusioni simili da parte di hackers. Ma la lista delle vittime comprende anche Rihanna, Miley Cyrus, Kat Dennings, Renee Olstead, la rapper Kreayshawn, Kanye West e Blake Lively.