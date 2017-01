Antonella Mosetti: "Faccio sesso tutti i giorni"

"Con lui ho ritrovato il gusto di mettermi solo una goccia di profumo, prima di andare a letto – dice la showgirl – Ha saputo corteggiarmi. Non siamo stati a letto fin dalla prima sera, abbiamo saputo aspettare”. Erotica e sensuale la Mosetti indossa solo lingerie piccante e con Alessandro fa la "pischella”.



E del suo ex Aldo Montano, dice: "Rappresentava l'uomo più importante della mia vita. Anche se l'amore non c'era più, ogni volta scattava il paragone con lui. Con Aldo abbiamo convissuto, condiviso momenti importanti. Oggi, con Alessandro accanto, non mi viene più in mente...”.



"Dell'uomo con i soldi non me ne frega nulla. Sono nata indipendente e anche tra mille difficoltà: seguyo sempre il cuore – continua la Mosetti – Se Alessandro sarà bravo a portarmi sulla strada del matrimonio, io ci sono e ci sarò".