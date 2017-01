Antonella Mosetti, lato B hot e toy boy

11:15 - Non è passato molto tempo dalle sue dichiarazioni estreme: basta uomini, basta toy boy e, soprattutto, basta calciatori. Eppure... Cupido questa volta ha scoccato un tiro davvero da maestro. Antonella Mosetti, infatti, è di nuovo fidanzata: lui è Alessandro Corvesi, di professione calciatore e, ça va sans dire, tredici anni più giovane di lei. Ad irretirlo pare siano state le curve bollenti della bella showgirl... Come dargli torto!

A suggerire il nome è il settimanale "Chi" ma a dare la conferma di un fidanzamento è la stessa Mosetti che su Facebook ha cambiato il suo status da single a fidanzata. Foto insieme social ancora non le ha postate - forse scottata dalla precedente esperienza con Matteo Guazzo - lasciando ai fan la morbosa curiosità di vedere che faccia ha il giovane che le ha rubato il cuore. Per ora, però, pare bisognerà accontentarsi di ben altri panorami... Quello del suo lato B, ad esempio, ostentato con maestria. Complice uno slip succinto e colorato, la Mosetti mostra le sue doti migliori e non è difficile immaginare cosa possa aver conquistato il centrocampista del Pavia...



Lui, classe 1988, non teme di certo i confronti con gli ex della bella showgirl anche perché, a sentire Antonella, con Aldo Montano sono davvero solo "buoni amici". Intanto, accanto a lei, posa in bikini l'adolescente figlia Asia che sembra aver preso dalla mamma sia il fisico che il savoir faire da diva. Corvesi è avvisato: una donna così è meglio non lasciarla troppo sola...