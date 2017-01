Anna Tatangelo, con Gigi D'Alessio va a gonfie vele

Secondo "Diva e Donna" Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stanno attraversando l'ennesima crisi, forse la più pesante in dieci anni di relazione. Si, perché ci sarebbero alcuni indizi da non sottovalutare, come la gelosia del cantante partenopeo nei confronti della sua compagna che sul social si è costruita un'immagine di donna sexy e sprovocante.



Anche i retroscena della serata del concerto di D'Alessio allo stadio San Paolo di Napoli, per la rivista meritano attenzione. Sugli spalti ad assistere allo spettacolo c'era Carmela Barbato, ex moglie di Gigi, con cui sembra essere tornato il sereno dopo anni di gelo. Pare inoltre che nonostante la Tatangelo sia salita sul palco durante lo show, non abbia partecipato alla festa di fine concerto, preferendo fare un giro per Napoli con gli amici.



Infine, i due erano attesi al battesimo del figlio di alcuni amici, ma alla fine si è presentato solo Gigi.



Si dice che tre indizi facciano una prova, ma a mettere a tacere questi rumors interviene proprio Anna. E lo fa con una sottile ironia sul social mostrando una foto casalinga: lei e Gigi, seduti vicino, si sorridono mentre lui mordicchia un ghiacciolo."È si...D'Alessio è freddo. #bufaleestive", commenta la Tatangelo divertita. Più chiara di così!