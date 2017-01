Anna Tatangelo, bikini incontenibile con Gigi

Qualche giorno fa gli addominali d'acciaio di Anna Tatangelo hanno scatenato il social, ora è la volta del microbikini e il superseno. La bella cantante posta gli scatti in due pezzi e i commenti non si fanno attendere. Da chi ritiene che il triangolo sia troppo piccolo per il décolleté bombastico di Anna a chi si limita a descrivere come "dea meravigliosa" e si sprecano gli "invidiosi" di Gigi D'Alessio.

Ho 28 anni e alla fine, sono uscita allo scoperto. Era una parte di me nascosta che si vergognava di uscire. Nel nostro panorama va di moda la cantante rock che non si cura del look. All'estero, invece, ci sono star che hanno fatto dell'immagine il loro punto di forza, penso a Rihanna e a Jennifer Lopez. E allora perché non posso essere la prima in Italia a fare lo stesso? Sono diventata donna e mi sento all'apice della mia femminilità. E sa che cosa le dico? Me la godo. Posso anche fare la supersexy, ma ho una stabilità familiare" ha detto al settimanale Chi. E così eccola in due pezzi con Gigi D'Alessio: bella, intrigante, strepitosa con il suo uomo accanto.