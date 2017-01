6 maggio 2016 13:15 Angelina Jolie magra per il tradimento di Brad Pitt con Marion Cotillard? A quanto riporta il magazine "Star" la perdita di peso dellʼattrice sarebbe dovuta ad una delusione dʼamore...

Angelina Jolie è ormai ridotta pelle e ossa, e la colpa sarebbe tutta di un tradimento. A quanto riporta il magazine Star, infatti, il maritino Brad Pitt avrebbe avuto un flirt con l'attrice francese Marion Cotillard. Galeotto il film "Allied", in cui i due recitano proprio la parte di una coppia di amanti. Un dejà vu per Angelina, che proprio sul set di "Mr and Mrs Smith" soffiò Brad alla precedente moglie Jennifer Aniston.

"C'è qualcosa tra di loro. C'è stata una chimica pazzesca fin dall'inizio e molti della troupe credono sia successo qualcosa in privato" ha rivelato una fonte al magazine "si sono dati soprannomi affettuosi e lei si accende quando Brad è nei paraggi".



"In passato Brad e Angelina hanno sempre chiuso gli occhi di fronte ai rispettivi flirt. Dal momento che erano passeggeri, pensavano mettessero pepe nella loro relazione" ha continuato l'insider "Ma l'attaccamento di Brad a Marion è contro le regole, è questo che lo rende una minaccia per il loro matrimonio"