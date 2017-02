Angelina Jolie in lacrime: "Saremo sempre una famiglia"

Alla sua prima apparizione pubblica dopo la separazione da Brad Pitt, Angelina Jolie, in Cambogia con i suoi sei figli per promuovere il film "First They Killed My Father", è apparsa serena. Solo durante un'intervista con una giornalista di BBC News non ha trattenuto l'emozione parlando del divorzio con il divo di Hollywood: "E' stato un periodo difficile. Saremo sempre una famiglia", ha precisato.

Elegante in nero e sorridente. A Siem Reap Angelina, circondata dai suoi figli, ha presentato in conferenza stampa il suo film "First They Killed My Father", girato proprio in Cambogia e interpretato da attori locali. Particolarmente legata a quella terra, conosciuta nel 2000, anno in cui ha girato proprio lì "Tomb Raider", la definisce la sua seconda patria. Inoltre, ha confessato che Maddox, il 15enne adottato nel 2002, era felice di essere tornato nel suo Paese.



Durante un'intervista con la BBC News, ha parlato per la prima volta della rottura del suo matrimonio con Brad Pitt, avvenuta lo scorso settembre. Sempre molto composta, la Jolie non è comunque riuscita a trattenere le lacrime. "Non voglio parlare molto di questo se non per dire che è stato un momento difficile. Siamo una famiglia e saremo sempre una famiglia". Ha poi aggiunto: "Molte persone si trovano in questa situazione. Tutta la mia famiglia ha attraversato un momento molto difficile".



Dopo uno scontro tra la Jolie e Pitt per la custodia dei loro figli, a inizio gennaio i due hanno trovato un accordo per il divorzio. "Il mio obiettivo sono i miei figli, i nostri figli", ha spiegato. Per poi concludere: "Noi siamo e saremo sempre una famiglia, è il pensiero con cui sto affrontando questa situazione. E solo così penso che potremmo essere più forti e vicini".