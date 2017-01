Andrea Agnelli e Deniz Akalin baci alla luce del sole, ma di notte lei incontra l'ex marito

Il trio, bianconero, che non ti aspetti: Andrea Agnelli, Deniz Akalin e Francesco Calvo. Mentre infatti continua a gonfie vele la nuova love story tra il presidente della Juventus e la bella modella turca, moglie dell'ex responsabile marketing della squadra, proprio quest'ultimo è riapparso all'ombra della Mole e passeggia abbracciato... alla sua ex consorte, come mostrano gli scatti del settimanale Chi. Tra i due pace fatta...

Di giorno la bella Deniz non si stacca un minuto dal suo Agnelli, tra baci, carezze e coccole, come si vede negli scatti che li immortalano insieme. La loro love story è ormai pubblica e social, con buona pace di Emma Winter, ex di Andrea e madre dei suoi due figli. Anzi con una buona uscita per lei, che si sta trasferendo a Londra con la garanzia di ricevere dal marito fedifrago la bellezza di due milioni di euro all'anno... Di notte però la modella rivede l'ex marito, Francesco Calvo, tornato a Torino e ben disposto, a quanto mostrano gli scatti di Chi, a far pace con la moglie, madre di sua figlia. Anche per lui "buona uscita" da due milioni di euro di liquidazione. Insomma tutto è bene quel che finisce bene... Agnelli ne esce "alleggerito"... ma, si sa, l'amore non ha prezzo.