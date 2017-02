Ambra, sorrisi e abbracci a cena con Lorenzo

E' una storia d'amore ancora fresca la loro, una relazione che vorrebbe stare lontano dal gossip e che immancabilmente ci si ritrova dentro tutte le volte in cui le malelingue mettono in giro voci di crisi . Ma quale crisi poi? Ambra e Lorenzo, separati dai rispettivi impegni, lei a teatro con "Tradimenti" e lui come modello sui set fotografici, stanno insieme e appena possono cercano di vedersi. L'attrice sul social, in una foto in cui abbraccia Lorenzo (per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne), ha scritto: "E poi l'amore che non fa mai male...", una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti.