Ambra, prove di famiglia con Allegri

Pranzo milanese in versione famiglia allargata per Ambra e Massimiliano Allegri . L'attrice raggiunge il fidanzato con la figlia Jolanda (avuta con Francesco Renga) mentre l'allenatore della Juventus si presenta all'appuntamento con la figlia Valentina , accompagnata da Piero Barone del Volo. Baci e abbracci e una gelida stretta di mano tra Allegri e il tenore, come svela il settimanale "Chi". Papà geloso?

Spuntano sulle dita di Ambra e Massimiliano due fedine d'oro bianco che hanno il sapore di una promessa di matrimonio mentre si godono un pranzo vegano in famiglia. Look casual per tutti e grandi sorrisi fuori dal locale. Per la coppia, insieme da un anno e mezzo, Milano resta sempre il luogo dei loro incontri, ma questa volta altro che tête-à-tête. L'allenatore si è presentato con Valentina (23 anni, studentessa e star di Instagram), a sua volta "scortata" da Piero Barone del Volo, mentre Ambra arriva abbracciata alla sua Jolanda, 14 anni. All'appello manca il secondo figlio dell'attrice, Leonardo.



Tra tutti c'è grande sintonia anche se la stretta di mano tra il mister e Barone pare freddina e frettolosa da parte di Allegri. Paura che la sua bambina prenda il Volo in amore?