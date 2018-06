Ambra e Allegri toccano... le maniglie dell'amore

Esplode la passione e spuntano le maniglie dell'amore per Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero durante una passeggiata mano nella mano con Ambra Angiolini, slaccia la giacca e mostra un girovita più morbido del solito, come mostrano le foto del settimanale Vero. La coppia a Milano, affiata e complice, festeggia un anno di passione...

Pantaloni comodi, zeppe ai piedi e camicia over, Ambra passeggia chiacchierando e tenendo stretto il compagno. Allegri, occhiali da sole, jeans e sneakers, sorride e si pizzica le maniglie dell'amore che spuntano dalla camicia bianca. Da quando è finito il campionato pare siano inseparabili e i paparazzi non vedono l'ora di beccarli in vacanza insieme... Magari in costume da bagno. Il mister è avvisato.