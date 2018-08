Ambra in love con Massimiliano Allegri: "So che tornerà da me. Sempre"

Ambra Angiolini per la prima volta confessa a cuore aperto come è cambiata la sua vita sentimentale: “Non mi vergogno più di niente, scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa” dice. “Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me – racconta - Ho strappato un velo e non l’ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene”.



Con Allegri è iniziato tutto con uno scambio di messaggini. “E poi ci siamo incontrati... È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. Sempre”.