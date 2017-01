Ambra bacia Lorenzo e Renga esce allo scoperto con Diana

Hanno voltato pagina e hanno inaugurato la stagione estiva con un nuovo amore. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto della doppia vacanza di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Lei con il suo nuovo compagno Lorenzo Quaglia e il cantante finalmente allo scoperto con Diana Polloni. Due baci che non lasciano dubbi..

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati sette mesi fa dopo undici anni di vita in comune e due figli. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini di Ambra Angiolini mentre bacia l'ex modello e ora agente di spettacolo Lorenzo Quaglia. I due si scambiano effusioni e tenerezze nella notte romana.



Dal canto suo Francesco Renga è invece in vacanza con Diana Poloni, alla quale è legato da un anno. Tra i due ex compagni è tornato il sereno anche per il bene dei loro due bambini.