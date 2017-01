Alicia Silverstone tutta nuda per la Peta

Senza veli per una buona causa. "Preferirei rimanere nuda che indossare della lana" è lo slogan che accompagna l'immagine di Alicia Silverstone, 40 anni appena compiuti e nuova testimonial per la campagna di sensibilizzazione della Peta, l'organizzazione animalista americana più famosa al mondo, mentre posa in un bosco tenendo in mano la maschera di una pecora.

L'attrice si batte da anni per i diritti degli animali. Vegana convinta, nel 2004 è stata eletta dalla Peta "vegetariana più sexy". E a distanza di anni ricopre il ruolo di testimonial in difesa degli ovini mettendosi completamente a nudo in uno scatto accompagnato da una didascalia: "Le pecore sono animali buoni e gentili che vengono spesso picchiati e mutilati per fare in modo che la loro venga lana possa essere utilizzata in sciarpe, maglioni ed altri capi d'abbigliamento".



Tra le star che si sono spogliate per Peta anche Pink, Elisabetta Canalis, Eva Mendes, Khloe Kardashian, Natalie Imbruglia, Pamela Anderson, Tamara Ecclestone e Joss Stone.