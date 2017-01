Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: party esclusivo tra balli scatenati e burraco

Dopo le foto inedite della cerimonia, Alessia Marcuzzi sceglie sempre il suo blog lapinella.com per svelare gli scatti del party esclusivo con il neo marito Paolo Calabresi Marconi. Con musica Anni 20, partite a burraco, cena in piedi, e sala che si è trasformata magicamente in discoteca stile Studio 54: "Abbiamo messo i bimbi a letto e ci siamo scatenati fino all'alba".

La festa è cominciata con un aperitivo: "Dopo aver messo a letto Mia e Rebecca, siamo scesi nella sala da biliardo dove avevo organizzato un aperitivo musicale con il gruppo dei Phly Boyz, una party band con un repertorio che va dagli anni '20 ad oggi, davvero pazzeschi! Ci hanno accompagnato durante tutta la cena che ho organizzato in piedi, per poterci muovere e cantare con loro in ogni momento".



Ma la vera festa è cominciata verso le 23, "quando tutti si sono accorti che la sala dove avevamo pranzato era magicamente diventata una discoteca in stile Studio 54, che musica stupenda!".



E non è finita qui. Prima Alessia, Paolo e gli invitati si sono scatenati "come dei matti in pista", poi sono passati tutti al tavolo, a giocare a burraco: "Sfide all'ultimo colpo e risate folli perché eravamo concentrati nonostante i cocktail, come se fosse stato il torneo dell'anno... ahahah! Ma d'altronde che pinella sarei se non avessi giocato a burraco anche il giorno del mio matrimonio?".