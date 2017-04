Alessia Fabiani e i figli nudi su Instagram, è bufera

Sorridono guardando lo smartphone della mamma, seduti sul lettone senza veli. Sono Alessia e i suoi gemelli di 5 anni. A margine della foto la citazione di Elis Rapeanu: "La mamma ti presta le sue braccia dopo averle trasformate in ali".



Ma la foto divide i fan che si scatenano per dire la loro, c'è chi suggerisce all'ex Letterina di Passaparola di oscurare il viso dei bambini, chi le ricorda di essere prudente sui social e chi invece si complimenta per la tenerezza del bel quadretto. "Il problema secondo me non è farsi una foto nuda con i figli (bellissima foto fra l'altro)... ma è l'atto di condividere una foto così privata con tutti... è questo che non è educativo per i figli", cinguetta un follower. "Brava Alessia, in questa foto non c'è nulla di volgare, ma una sensualità familiare di una mamma con le proprie creature esattamente come le ha fatte mamma", ribatte un altro. E poi ancora una serie di botta e risposta: "Non c'è nulla di brutto in questa foto, personalmente la ritengo meravigliosa ma con tutti i pedofili che girano in rete mi sembra inappropriato", "Noi adulti ci possiamo mettere nudi come ci pare e piace ma i minori vanno tutelati", "Purezza e semplicità molto bella la foto".