Alessandro Di Battista: "Frequento Sahra e chiedo privacy"

Alessandro Di Battista non è più single. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle sui social annuncia di frequentare una ragazza e posta un selfie di coppia invocando rispetto per la privacy: “Da giorni diversi fotografi ci seguono ovunque (e seguono questa ragazza fino al pianerottolo di casa o nel suo posto di lavoro per scoprire il suo nome). Tanto vale dirgli che si chiama Sahra e che, in effetti, ci stiamo frequentando".