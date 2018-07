Al Bano a Tgcom24: "Con Romina nessuna cena romantica"

Dopo la notizia della cena tra Al Bano e Romina Power con tanto di fiori comprati dal cantante per la ex moglie, lui replica secco a Tgcom24: "Basta speculazioni". Il cantante spiega la situazione: "Solo per amore di verità tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo".