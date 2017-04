Aida Yespica: "Sono pazza di Enrico, ma non è stato un colpo di fulmine"

Aida che ci fai a Milano?

Sono tornata a Milano per un po' e a breve riparto, ma state tranquilli rientrerò di nuovo a giugno in Italia, definitivamente.

Sei di nuovo innamorata, come va?

Molto bene, sto con Enrico da otto mesi, lo conoscevo già da tempo ma a un certo punto abbiamo smesso di guardarci come amici ed è scattato qualcosa di più. Ci siamo detti 'perché no?, ed eccoci qui.

Come è cambiata la tua vita negli ultimi anni?

Tantissimo, soprattutto da quando sono diventata mamma. Aron, che ha 9 anni, è la mia gioia più grande, mi dedico a lui ogni secondo della mia vita. Tutto il resto è passato in secondo piano.

Come ti tieni in forma?

Dormo tantissimo. E faccio attività fisica. La palestra dopo i trent'anni è obbligatoria. Anche perché il corpo cambia, poi mangio bene.

Cosa bolle in pentola?

A settembre ci sarà una cosa bella in tv. Non dico nulla per scaramanzia ma mi rivedrete protagonista sul piccolo schermo.

Di questa edizione dell'Isola dei famosi cosa pensi, tu che sie stata una delle protagoniste in assoluto del reality?

La guardo e mi piace. Ho tanta malinconia, pensa che vorrei essere lì con loro.

Con Francesco Facchinetti che rapporto hai?

L'ho rincontrato pochi minuti fa, ci siamo salutati con il solito affetto. Come passa il tempo... dieci anni, mamma mia. Quella esperienza ci ha legati per sempre, ancora oggi ridiamo e ricordiamo quei momenti.

Che rapporto hai con i social?

Li uso tantissimo, è bello informare i miei fan su quello che faccio, quotidianamente. Purtroppo non riesco a rispondere a tutti, è troppo difficile. Leggo però tutti i commenti e quando posso li saluto con i video in diretta.