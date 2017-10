Adriano Giannini e Gaia Trussardi in love, eccoli allo scoperto

E' una passerella d'amore quella che calcano Adriano, 46 anni, e Gaia, 38, nella capitale dove prima si concedono una passeggiata tra le vie del centro, poi attraversano la città in motorino e senza farsi mancare nulla fanno un giro in auto con il labrador di lui.



Anche durante i loro incontri milanesi non mancano le uscite di coppia, spesso in compagnia di Tomaso Trussardi e di Michelle Hunziker con la quale Gaia ha un bellissimo rapporto. "I primi tempi siamo state un po' fredde, a studiarci. Adesso ci lega un affetto profondo", ha confessato qualche tempo fa su Vanity la sorella di Tomaso riferendosi alla cognata.



Gaia Trussardi ha già due figli, Nicola di 11 anni e Isabella di 9, nati dalla relazione con Riccardo Rosen. E ora sarebbe pronta a costruirsi una nuova famiglia "Sono cresciuta in una bella famiglia e quello rimane il mio ideale. Certo dovrei trovare un uomo che vada bene per questo progetto, e non è facile. I maschi della mia generazione hanno una crisi di genere e sui ruoli. Vorrei un uomo riflessivo, ma con spirito d’iniziativa". Doti, che a quanto pare ha tutte il bell'Adriano...