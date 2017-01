Addio Zampaglione, la Gerini bacia Andrea Preti

Claudia Gerini e Andrea Preti, l'attore e modello protagonista dell'ultima edizione dell' "Isola dei famosi" sono la prima coppia del 2017. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che i due si frequentano da due mesi, subito dopo la fine del legame con Zampaglione. La Gerini e Federico, che hanno una figlia, Linda, 7 anni, sono andati in crisi la scorsa estate, e dopo un tentativo di riappacificazione, hanno deciso di separarsi. La notizia non è mai stata confermata dai due. Zampaglione da qualche tempo è legato a una ragazza di nome Chiara, ma finora Claudia Gerini non si era mai fatta vedere con un altro uomo.



Nei giorni scorsi, però, l'attrice è uscita allo scoperto con Andrea Preti, più giovane di lei di 17 anni, in un resort romano tra baci bollenti e amore alla luce del sole. Claudia e Andrea si sono conosciuti poco più di due mesi fa a una riunione per un nuovo progetto cinematografico e tra loro è scattato subito il colpo di fulmine.