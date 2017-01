Rosy Dilettuso in topless... a prova di censura

11:23 - "Ok nn posso pretendere di esser perfetta !!! Ma cerco di fare il possibile", cinguetta Rosy Dilettuso postando un topless, a prova di censura social, ovvero coperto dalle braccia, a bordo piscina. E su Instagram replica con un "I like summer". Non sarà perfetta, ma le sue curve sono mozzafiato.

La bruna e sexy ex Pupa di "La Pupa e il Secchione" ammicca sorridendo in micro slip giallo e nulla più. Il seno coperto dalle braccia per evitare polemiche e censure social e un topless, che si intuisce, ma che merita ungualmente un dieci e lode. Il lato B non è da meno, curve da capogiro da capo a piedi insomma.



Sparita da un po' dallo showbiz la bella Rosy si dà, come tante sue colleghe, alla ribalta social. Uno scatto senza reggiseno postato sul proprio profilo spesso fa più successo di un'apparizione in televisione. E allora l'ex Pupa ci prova, le carte sono tutte in regola, anzi le curve... e i follower ringraziano.