Rodriguez, ultimo giorno di vacanza

12:53 - "Buenos dias... #ultimogiorno" cinguettava qualche ora fa una sensualissima Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen sta per tornare a Milano ma non rinuncia all'ultimo bagno di sole: così, bikini striminzito e pose da sirena, regala ai follower uno scatto da vera sex-bomb.

Mentre Belen e Stefano De Martino si godono qualche giorno d'amore in "solitaria" a New York, Cecilia, in compagnia di mamma Veronica, si diletta a fare la zia del piccolo Santiago. Ultimi giorni di divertimento nella casa in Salento e così l'argentina si è destreggiata tra gite in barca, bagni di sole e serate al luna park...



Insieme a lei, finalmente, anche il fidanzato Francesco Monte al quale Cecilia fa gli occhi dolci. L'ex tronista, però, non è da meno e sui social, cinguetta romantico canzoni d'amore per la sua "gordita", postando con foto che li ritraggono insieme e innamoratissimi. Chissà cosa ne pensa Monte delle foto social postate dalla sua dolce metà. La bella Rodriguez, in effetti, non si risparmia: tra bikini succinti e primi piani al suo rotondo lato B, stuzzica e provoca da brava civettuola... Francesco farà bene a stare attento, i commenti dei follower parlano chiaro: Cecilia non ha nulla da invidiare alla sorella maggiore...