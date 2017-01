17 aprile 2014 Roberta Morise: flebo al braccio e tanta paura A Diva e Donna la conduttrice tv confessa: "Ho perso 7 kg per colpa dello stress e sono finita in ospedale" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:58 - "E' un periodo di stress, sono stanchissima e negli ultimi mesi ho perso 7 chili... Così, in Sicilia, sull'Etna, ho avuto una sorta di attacco di panico e un collasso. Sono caduta a terra svenuta". Inizia così il racconto di Roberta Morise a Diva e Donna, che sdrammatizza quelli che sono stati attimi di vero panico. Per tranquillizzare i fan, "pensavano fossi incinta", aveva postato la foto di lei a letto con la flebo attaccata al braccio...

"Sono stata davvero male" racconta l'ex fidanzata di Carlo Conti che, però, trova sempre un motivo per sorridere, "almeno ho scelto un bel posto per svenire: c'era la neve e un sacco di turisti che guardavano. Come una vera diva". Dopo il ricovero in ospedale ha passato qualche giorno a casa, a Cirò Marina in provincia di Crotone, durante i quali, però, non ha mai smesso di cinguettare con i fan. Così, tra un selfie da ammalata e uno in ripresa, la showgirl ha ricominciato a stare bene.



Merito anche dell'amore, quello con il tennista Potito Starace, che sembra darle la giusta serenità. "Quest'anno ci siamo visti poco, ma lui è molto comprensivo - racconta innamorata al settimanale - è un uomo speciale. Ora spero di avere più tempo per noi... Lo seguirò nei suoi tornei". Per l'ex Carlo Conti, diventato papà da qualche mese, ha solo belle parole: "Sono felice per Carlo, Matteo è un bel nome. Anche io vorrei un bambino: anzi, più di uno!". A buon intenditor...