Nicole Minetti è tornata da Giuseppe Cipriani

12:38 - Un viaggio, quello in Thailandia di marzo, da oltre 15 mila euro terminato con una denuncia per truffa, le accuse di aggressioni da parte di una colf e una gravidanza purtroppo non portata a termine. Per Nicole Minetti e Claudio D'Alessio, Bonnie e Clyde all'italiana, tira aria di tempesta e adesso da una chicca di Chi si apprende che la loro love story è definitivamente arrivata al capolinea. L'ex consigliera regionale è tornata a Ibiza da Cipriani.

Solo indiscrezioni, certo è però che D'Alessio jr e miss Minetti stanno terminando le vacanze estive ognuno per conto proprio. L'ex igienista di Silvio Berlusconi è volata a Ibiza dal suo ex il re dei ristoratori Giuseppe Cipriani, che già l'aveva a lungo ospitata e consolata dopo la sentenza di condanna a cinque anni di un anno fa. I due son ostati avvistati insieme prima a cena e poi in discoteca all'Amnesia. Claudio resta in stand by. Di guai ne hanno combinati un bel po' negli ultimi mesi e mentre pesa l'accusa di truffa e di vacanza mai pagata arriva anche quella di insulti e aggressioni da parte della colf ucraina, che punta il dito contro il figlio di Gigi D'Alessio. E poi ci sarebbero anche le bollette non pagate dell'appartamento di Claudio nel quartiere Parioli, dove viveva anche Nicole e la gravidanza fallita dell'ex consigliera. Una love story nata bene e finita male. E la Minetti cosa fa? Come l'anno scorso, preferisce cambiare aria e... Paese.