Natalia Vodianova... un nudo da Madonna con bebé al seno

12:42 - Il volto che sembra quello di una teenager, nuda con il piccolo Maxim, il suo quartogenito di appena un mese, attaccato ad un seno. Natalia Vodianova, top e attrice russa di fama internazionale, posta uno scatto mozzafiato su Instagram per il compleanno del suo compagno Antoine Arnault: "Happy birthday baby from Paolo, Maxim and I. Love you @antoinearnault".

Bellissima, come una Madonna in un quadro, sensuale e dolcissima, come solo le mamme sanno essere. Dopo Gisele Bundchen quindi, un'altra modella stellare che "osa" posando nuda nell'atto di allattare. La foto è di Paolo Roversi, fotografo e grande amico di Natalia, più bella che mai mentre compie il gesto più naturale e materno del mondo.



La Vodianova, 32 anni e già mamma di altri tre figli, ha dato alla luce Maxim solo un mese fa, ma ha già riacquistato la forma perfetta: "I parti e le gravidanze, scivolano sul mio corpo, come acqua che scorre", aveva detto in un’intervista a Vanity Fair. Il piccolo appena nato è invece il primo figlio per Antoine, 36 anni, CEO del marchio di calzature da uomo di lusso Berluti e figlio del fondatore di LVMH, Bernard Arnault.