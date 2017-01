Naike Rivelli nuda su Twitter: "Lascio l'Italia"

08:40 - “Penso di lasciare l'Italia e andarmene in Spagna, forse c'è meno ipocrisia” cinguetta Naike Rivelli mostrando i seni in primo piano su Twitter. E' l'ennesima provocazione social della figlia di Ornella Muti che in questo scatto regala ai follower l'immagine del décolleté rifatto ben in vista. Scatena i commenti e poi rettifica: “Amici miei era un gioco di parole”.

“Italia Sola... Spagna Spagnola... Ma dove vado... Ovunque andiamo sempre qui stiamo. Vi amo” dice la Rivelli, ma ormai ha scatenato i commenti dei fan che si allarmano e discutono sull'ipocrisia italiana. A fare da cornice alla tematica ci sono i seni rotondi e ritoccati. Del resto il topless di Naike non è una novità per chi segue il suo profilo ed è abituato a vederla mezza nuda girare per casa, fare ginnastica o nuotare in piscina. Comunque non ci sarà nessun espatrio, la Rivelli ci ripensa e nel giro di un tweet dichiara di restare nel Belpaese.