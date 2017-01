Naike Rivelli e Ornella Muti, compleanno di lusso alla spa

11:00 - Mamma Ornella, Muti, compie 58 anni e Naike Rivelli le regala un soggiorno in una sontuosa Spa sul Lago di Garda. Qualche giorno di intimità mamma e figlia e di coccole lussuose. Ma Naike non dimentica i suoi follower social e soprattutto la sua vanità. E così rieccola nei soliti scatti piccanti, stavolta solo mezza nuda, ammiccante e seducente alla finestra di fronte al lago, curve e pose sexy per l'occasione.

Per mamma Ornella Naike ha fatto preparare una torta di frutta fresca e qualche regalo sul tavolo della colazione. Le due donne, bellissime e affascinanti sembrano piuttosto sorelle e Ornella Muti merita i complimenti di tutti per essere arrivata alla soglia dei 60 anni mantenendosi così splendida.



Certo non è solo opera di madre natura, ma in questo caso il gioco vale davvero la candela. Anche Naike sembra indirizzata sulla stessa via, a ritocchi e aggiustatine non ha mai detto di no, ma ama anche la vita sana e lussuosa, i massaggi e le terme, pratica lo yoga, il più delle volte nuda, cerca di mangiare sano e sta spesso e volentieri senza veli... dilettando i suoi numerosi fan social e provocando piccoli scandali.