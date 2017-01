Myriam Catania e Luca Argentero festeggiano dieci anni d'amore

15:40 - Myriam Catania e Luca Argentero festeggiano dieci anni insieme. Il merito? Tutto dell'attore. "Luca è una persona facile, accomodante - ha spiegato la moglie a Chi - Io non sono facile. Ma forse è per questo che gli piaccio". Dopo le foto che la vedevano flirtare con un altro "non è vero niente, stavamo solo lavorando", Myriam racconta la sua storia d'amore alla vigilia di un traguardo importante...

Gli ultimi pettegolezzi, aiutati dalle foto piuttosto fraintendibili, mostravano Myriam Catania "flirtare" con Davide Faggioli, attore e modello dal fisico aitante. "Peccato fossimo sotto casa mia e stessimo provando le scene di un cortometraggio che è prodotto da Luca - racconta l'attrice al settimanale - l'ho anche spiegato al fotografo ma niente...". Insieme da dieci anni, sposati da cinque e in cerca di un figlio, "Non si riesce a fare... Siamo troppo stressati", Myriam e Luca vivono un rapporto normale, fatto di alti e bassi ma sempre pronto a reagire per superare le crisi.



"A parte l'amore che mi dà come marito, si fida di me e mi aiuta a realizzare le cose in cui credo... E' un realizzatore di sogni!". Insomma Myriam è più innamorata che mai e a chi maligna sulla storia risponde, "Magari un giorno mi ci abituerò, come al fatto che Luca bacia altre donne per copione... Il primo anno morivo di gelosia, ora ci sto solo malissimo". La strada, a quanto pare, è ancora lunga...