Miranda Kerr, spogliarello sexy per... spot!

11:08 - Entra a casa di corsa, dopo lo yoga. Butta a terra il tappetino, accende la musica e... inizia a spogliarsi. Comincia così lo spot che vede come protagonista una sexy Miranda Kerr in tenuta sportiva che delizia gli spettatori con uno strip che si conclude... sotto la doccia! Davvero un perfetto happy ending.

Reggiseno sportivo che vola via in un battibaleno, leggins sfilati con maestria e quel colpo di anca per enfatizzare la discesa delle brasiliane nere che incorniciano il suo perfetto lato B e il gioco è fatto. Passa in secondo piano il fatto che sia uno spot, rimane solo ben impresso il siparietto sexy che la Kerr inscena con maestria. E, quel sorriso malizioso che chiude il girato, fa pensare che Miranda nasconda altri assi nella manica: to be continued...