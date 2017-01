Michela Quattrociocche, pancione al sole

10:56 - Bikini premaman per bellissima attrice Michela Quattrociocche. A Sabaudia, in compagnia della piccola Aurora, la venticinquenne romana sfoggia un pancione dolcissimo e una forma fisica sempre perfetta. Pare che il segreto sia un programma di pilates ad hoc per le donne in dolce attesa... Quel che è certo è che a lei, la gravidanza, dona moltissimo come dimostrano gli scatti di Donna al Top.

Mentre la sua dolce metà, il calciatore Alberto Aquilani, è impegnato nelle trattative di inizio campionato, la Quattrociocche si dedica alla sua primogenita Aurora. Insieme giocano, fanno il bagno e si divertono... Il cinema, per ora, può aspettare. L'attrice, infatti, ha passato l'estate in vacanza! Prima a Formentera con il marito, poi in Sardegna con le amiche e ora, a Sabaudia, sola con la sua piccolina, per un tete-à-tete prima dell'arrivo della sorellina. Sì perché in casa Aquilani si attende un'altra femminuccia: il tifo per il campione sarà tutto tinto di rosa.



Michela sfoggia orgogliosa il pancione al sesto mese, felice di dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo più importante: quello di mamma. Gli unici svaghi, per ora, sono sui social: le amiche, lei, le ha trovate sul campo. Eccola infatti scattarsi selfie divertenti con Silvia Slitti, la moglie super sexy dell'attacante del Milan Giampaolo Pazzini.