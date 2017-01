Meteore dello showbiz: a volte... ritornano!

11:46 - Il mondo dello showbiz è spesso crudele e si fa in fretta a passare dalla fama all'anonimato. Ne sanno qualcosa le varie Miss, starlette e veline che hanno goduto dei loro quindici minuti di celebrità e niente più. Non è così per tutti, però. Qualcuna resta impresso nel ricordo dei fan e ogni suo ritorno sulle copertine è sempre ben accolto. Ne sanno qualcosa Alessia Merz, Manila Nazzaro e altre "scomparse" del jet set.

Paparazzata di recente insieme all'inseparabile marito l'ex velina Alessia Merz. Da quando si è sposata con Fabio Bazzani si è ritira a vita privata e fa la mamma a tempo pieno. A giudicare dalle foto però, nulla è cambiato da quando ballava sul bancone di Striscia.

E' tornata in tv anche Manila Nazzaro , Miss Italia nel 1999. A costringerla ad abbandonare il lavoro una malattia, di cui ora resta solo una brutta cicatrice. Ospite fissa a "Verdetto Finale", Manila è tornata ad ammaliare tutti con i suoi splendidi occhi verdi. Giusto cinque minuti di celebrità, e grazie all'amica Elena Santarelli, per Federica Ridolfi, ex "Capitana" delle schedine e sposata con il calciatore Giuliano Giannichedda.



Di nuovo in scena anche Roberta Lanfranchi che insieme ad un altro desaparecido dello star-system, l'ex GF Flavio Montrucchio, debutta a teatro con "Sette spose per sette fratelli". Maurizia Cacciatori appese le ginocchiere al chiodo si è dedicata anima e corpo alla famiglia: due bambini avuti dal compagno cestista Francesco Orsini, l'ex pallavolista si dedica poco alla vita mondana. Fatta eccezione per lo shopping, peccato di gola di ogni donna che si rispetti. Dopo il matrimonio in gran segreto, Barbara Chiappini ha deciso di tornare a posare sotto i riflettori. In occasione della nascita delle primogenita Sveva Lucia la showgirl non si è risparmiata e, tra salotti e copertine, ha mostrato a tutti quanto le dona la maternità.



Impegnata nella sua nuova avventura come cantante, Eva Henger rispolvera la sua vena erotica usando il suo profilo Instagram. Coperta solo dalla schiuma, l'ex pornoattrice ricorda a tutti i followers tutte le sue altre doti. Dopo aver pubblicato la prima ecografia e aver così annunciato la sua maternità, Megan Gale era ritornata nel limbo delle "scomparse". Salvo poi ricomparire con un servizio posato con tanto di mani che abbracciano il pancione. La modella australiana, diventata famosa in Italia grazie ad uno spot che la vedeva scalare una torre altissima, ha risvegliato nei fan le stesse fantasia di allora.