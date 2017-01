Melita Toniolo, bikini da sballo

13:40 - Bikini striminzito, forme in bella vista, pancia sempre più piatta e un sorriso che sembra sincero. Melita Toniolo si fa fotografare in costume, spensierata e allegra, piena di vita e super sexy. Poi, però, arriva lo scatto più "pensieroso" che lascia intravedere il nuovo tatuaggio. "Prendimi per mano" ha inciso sul polso l'ex gieffina che cinguetta di rimando "e non staccarti mai da me". Un messaggio per Andrea Catavolo?

Foto insieme di loro due non ne postano più. Lei, impegnata tra televisione e impegni mondani, scatta sempre da sola o, al massimo, in compagnia delle amiche. Di Catavolo, il suo fidanzato, non c'è traccia e le frasi melanconiche sui suoi social aumentano. Quel nuovo tatuaggio, poi, sembra indirizzato proprio a lui. "Prendimi per mano", una richiesta, una speranza... Quasi un richiamo, che lascia emergere tutto il lato romantico dell'ex Diavolita. Insomma, nonostante gli scatti provocanti e le movenze da gatta, la Toniolo sembra vivere un momento di profonda riflessione. Per fortuna, però, tutto questo non le impedisce di continuare a mostrare le sue forme, per la gioia di tutti i suoi follower.