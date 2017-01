Mario Balotelli, un video social dalla piscina

14:24 - Mario Balotelli ci ha preso gusto. Dopo essere sbarcato su Instagram, il calciatore del Milan si è dato parecchio da fare per aggiornare i follower con le sue immagini. In auto, in casa, in... coppia! L'ultimo video social lo ritrae nella piscina, mezzo nudo con il mare ligure alle sue spalle. Pochi secondi con il faccione del fenomeno in primo piano tutto da rimirare. Dopo il posticipo contro il Genoa Balo si è concesso un po' di relax.

Dopo gli scatti social con gli amici, i colleghi e la fidanzata Fanny Neguesha, ora per far contenti i fan dovrebbe postare anche qualche foto con la figlioletta Pia, in veste di papà. Mario è avvisato, non resta che attendere le sue prossime mosse. Del resto anche il tira e molla con Fanny lo ha messo a tacere con un'immagine su Instagram con lei cinguettando: “E ora cosa dite?”. La didascalia va bene anche per gli eventuali scatti con la piccola avuta da Raffaella Fico...