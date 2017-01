Marica Pellegrinelli incinta? Guarda che selfie

10:49 - A due mesi dalle nozze con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli mostra un filo di pancia e il settimanale “Diva e donna” scrive: “Aspettano già il secondo figlio”. Sul lago di Como per il matrimonio di un magnate ucraino la modella avrebbe sfoggiato una silhouette più morbida e da lì le indiscrezioni su un dolce segreto. Eppure a ben guardare il selfie di Marica in bikini con ventre ultrapiatto pare improbabile.

Eros Romazzotti e Marica Pellegrinelli hanno alloggiato in un hotel di lusso affacciato sul lago. Il cantante si è esibito alle nozze di un magnate a Villa Balbianello e con Marica ha fatto l'ennesima luna di miele. Durante una gita in barca la Pellegrinelli in tubino nero avrebbe mostrato delle rotondità sospette. Ma a ben guardare gli ultimi selfie in due pezzi mozzafiato e abiti succinti, le curve morbide sembrano sparite. Tutta colpa del tubino sinuoso? O segreto ben nascosto?