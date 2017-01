Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, tutte le foto del "sì"

13:07 - Una giornata di sole nel primo giorno d'estate, gli amici più intimi, da Laura Pausini a Gianni Morandi e Biagio Antonacci, la famiglia e una festa gioiosa. Il secondo tempo del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si è svolto così, nella bellissima cornice di Villa Sparina a Monterotondo di Gavi, in provincia di Alessandria.

Splendidi nei loro abiti nuziali, in bianco lei, con decori ispirati alle note musicali, in blu lui, rigorosamente firmati Maison Valentino, Marica e Eros hanno così ufficializzato il loro matrimonio, che in realtà era già avvenuto, in forma civile, a Palazzo Reale di Milano, lo scorso 6 giugno, alla sola presenza dei testimoni.



Ufficializzato e festeggiato con 200 invitati, tra amici e parenti, incluse le figlie Aurora e Raffaela.



Una festa all'aperto, tra vigne e prati, in una cornice da sogno, sotto il sole dell'estate appena iniziata. Il matrimonio dell'anno, dicono in molti, celebrato in una data simbolica, che è anche un anniversario importante per gli sposi, insieme dal 21 giugno 2009.



Tanti gli ospiti celebri, volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, ma soprattutto della musica. C'erano Alessandro del Piero e la moglie Sonia, e poi Leonardo, la cara amica Laura Pausini con il compagno Paolo Carta, Biagio Antonacci, e ancora Piero Cassano dei Matia Bazar, Max Pezzali e Gianni Morandi, che hanno cantato per gli sposi. Per tutti, al posto della bomboniera braccialetti in pelle con le loro iniziali e a prendere il bouquet è stata Aurora, figlia di Eros e Michelle Hunziker, che su Instagram ha subito postato le immagini di buon augurio. E dopo la festa ecco la coppia di neo sposi in relax nella villa Sparina, smessi gli abiti nuziali, per Eros e Marica qualche giorno di tranquillità in famiglia. Poi forse anche un viaggio di nozze.