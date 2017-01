12:01 - Mano nella mano, nella notte milanese. Baci rubati per strada, feeling in discoteca. L'ex gieffina Margherita Zanatta non è più sola. Tgcom24 l'ha pizzicata con il bel 26enne milanese Niccoló Banfi, più giovane di lei di 6 anni. Che stavolta Marghe riesca a dimenticare per sempre Andrea Cocco?

Galeotto pare sia stato il party di "X Factor" dove i due si sono conosciuti. Da allora, raccontano gli amici, sono inseparabili. Dopo la fine della storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello 11, la Zanatta era single. Adesso, forse il suo cuore è tornato a battere. Margherita sta vivendo davvero un bel momento. Alle buone notizie sull'amore si sommano quelle professionali. Durante la settimana della moda sarà infatti l'inviata molto speciale per Line, l'applicazione di messaggistica. E visto che il nuovo accompagnatore collabora per un sito di moda americano, faranno due cuori e una sfilata?