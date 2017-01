Margherita Zanatta: "Quanti disastri al Gf11"

10:08 - E' stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 11. In quella Casa Margherita Zanatta ha pianto, molto, e riso, di più. Prima per il flirt con Nando Colelli, poi per la storia d'amore con il vincitore Andrea Cocco. A Tgcom24 l'ex gieffina ricorda quell'esperienza, ai nuovi concorrenti consiglia: "Dovete essere davvero motivati". E il futuro? "Sogno di condurre un programma per bimbi". Intanto il Gf13 parte a fine febbraio su Canale 5.

Che ricordo hai del tuo Grande Fratello?

Fortissimo, è una esperienza talmente unica e particolare che è come una parentesi di vita a sé, una cosa che fai solo una volta nella vita, e se mi riguardo indietro mi sembra quasi di non essere stata io... Però ci penso con il sorriso...

Sei stata una delle protagoniste di quell'edizione...

Ho combinato dei bei disastri.. Non mi sono fatta mancare nulla. Mi sono divertita molto... L'ho vissuta molto da villaggio vacanze..

La rifaresti? Si, certo. Ma tornarci di nuovo adesso no. Non me la sentirei, è una cosa talmente unica e originale che rifarla non si può, perderebbe di quella spontaneità e freschezza che dovrebbe contraddistinguere il Gf...

Andrea lo senti ancora?

No, no.. Ero innamoratissima... Due anni di convivenza dopo un bellissimo corteggiamento.. Adesso basta...

E Nando, cosa pensi della sua svolta nel porno?

Ovviamente sono venuta a conoscenza delle sue scelte, anzi mi è pure capitato una volta su Internet di cercare un video con delle mie amiche per farci due risate.. So che ne ha fatti due o tre.. Sono open mind... Fare il porno è un lavoro come un altro. Se uno sceglie quella strada e gli piace, perché non dovrebbe farlo? Se lui ha trovato la sua direzione... ben venga....

Nuovi progetti?

Con la radio ho un progetto in ballo, non dipende dalla mia volontà ma dagli altri.. Ho fatto una bella esperienza in tv, ho lavorato con Maurizio Costanzo.. Il mio sogno vero e proprio sarebbe condurre un programma per bambini, una sorta di Bim Bum Bam... E ti dirò che però anche un programma sul sesso non mi dispiacerebbe, magari parlandone senza malizia, senza strafare... piace a tutti, tutti lo fanno e tutti hanno paura a parlarne... Ma perché?

Ti piace scrivere..

Molto, pensa che ho tantissimi diari.. scrivo quasi tutti i giorni... Ho anche una rubrica "Un'amica in affitto" che presto diventerà un progetto più grande...

E l'amore?

Diciamo che sono stata single per tantissimo, sono ancora single ma con il sorriso.. della serie chi vivrà vedrà....

Un consiglio ai ragazzi che entrano nella Casa?

Intanto dico che c'è bisogno di genuinità.. io faccio parte dei bamboccioni che non sapevano neanche cosa fosse una fanpage... Entrate e fate questa esperienza solo se siete davvero motivati, deve essere un gioco, ho visto tanta gente che piangeva perché voleva uscire.. deve essere una cosa bella.. E bisogna essere pronti ad affrontare il post, non è rose e fiori...