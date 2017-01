Maddalena Corvaglia, "una bionda è per sempre"

10:34 - "Basta essere mora... Torno bionda. Una bionda è per sempre", Maddalena Corvaglia posta su Twitter gli scatti che documentano il cambio colore capelli. L'ex velina non ha dubbi, le si sente "bionda nell'animo"!

In realtà la bella showgirl ha solo ravvivato il colore, visto che scura non è mai stata davvero. In coppia con l'amica e collega Elisabetta Canalis del resto era Maddy la velina bionda! E tale la Corvaglia vuole restare. Un po' di nostalgia per i bei tempi del bancone forse o forse davvero una bionda si sente bionda "dentro", nell'animo, come ribadisce l'ex velina. Il risultato è più che convincente e Maddy è finalmente se stessa!