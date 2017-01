Laura Cremaschi e Andrea Perone, partita bollente a Miami

10:46 - Dai pronostici a luci rosse alle partitelle bollenti in spiaggia. Laura Cremaschi, famosa per le sue previsioni sui risultati calcistici, gioca a pallone sul bagnasciuga di Miami insieme al fidanzato Andrea Perone, ex di Sabrina Ferilli, e subito la sabbia diventa incandescente. Il fisico mozzafiato stretto in un mini bikini giallo cattura sguardi e flash.

Del resto alla bella e sexy Laura, Miss Padania nel 2006, bastano poche mosse a calcetto per mostrare le sue grazie e far impazzire tutti. A partire da Andrea che non ha occhi che per la fidanzata. I due stanno insieme da quasi due anni e non risparmiano baci infuocati e passione travolgente. Lei regina dei pronostici social posta foto sempre più sensuali, lui ritwitta e cinguetta innamorato.