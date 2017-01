Lapo Elkann e Moran Atias si sono detti addio

10:14 - E' durata poco più di due mesi la passione tra Lapo Elkann e Moran Atias, il tempo di una vacanza tra New York e Thailandia, poi, una volta tornati a casa, i due si sono detti addio. E adesso il rampollo di casa Agnelli, lo scapolo d'oro italiano per eccellenza, è di nuovo single e sul mercato.

"Io ho bisogno di donne che corrono da sole, non che mi corrono dietro", avrebbe detto Lapo ad alcuni amici, come riferisce Novella 2000 e probabilmente la bella Moran, modella e attrice israeliana, bella, ricca e intelligente non correva abbastanza velocemente per i gusti del capriccioso nipotino dell'Avvocato Agnelli, giovanotto un po' irrequieta e sentimentalmente instabile, perennemente alla ricerca della donna giusta. Una bella delusione anche stavolta insomma, dopo Goga Ashkenazi, penultima fidanzata, dalla quale Lapo sarebbe "scappato" dopo aver saputo delle intenzioni serie della signorina, ma soprattutto dopo la fine della sua love story con la cugina Bianca Brandolini D'Adda e ancor prima con il suo primo amore, Martina Stella. La donna giusta deve ancora arrivare o forse il giovane di casa Agnelli è troppo esigente per il mercato.