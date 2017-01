Lapo Elkann e Moran Atias in Thailandia

10:15 - Dolci baci, passeggiate mano nella mano, visite ai templi e perfino la benedizione... del monaco buddista. Lapo Elkann ha iniziato il 2014 alla grande con una nuova fiamma bellissima in Thailandia. Con Moran Atias, il rampollo di casa Fiat ha sguazzato nelle acque cristalline di Kata beach, come mostrano le foto di Chi, tra bagni romantici e e abbracci sulla spiaggia.

Hanno visitato i templi buddisti, hanno passeggiato tra gli incantevoli luoghi mistici, hanno raggiunto le montagne e incontrato gli elefanti. Una vacanza all'insegna del relax, della passione e delle foto in un paradiso della natura. Ovviamente l'imprenditore e la modella hanno scelto la location più esclusiva e non hanno dimenticato qualche bagno di passione e di tintarella a prova di paparazzo.



Chissà se la storia d'amore durerà per tutti i 365 giorni del 2014 o se è stata solo una parentesi di Capodanno. Secondo indiscrezioni Elkann non ha ancora dimenticato la sua ex Bianca Brandolini d'Adda e avrebbe confidato agli amici più stretti: “Mai dire mai”.