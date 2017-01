Lapo Elkann abbraccia George Clooney

12:53 - Lapo Elkann non si smentisce mai. Il rampollo di casa Agnelli è un vera star e come tale dalle star viene accolto letteralmente... a braccia aperte. E' successo a Milano, al ristorante "Il Pontaccio" dove George Clooney, nel capoluogo lombardo per la premiere del film "Monuments Men", ha cenato insieme a Matt Damon, Bill Murray e a tutto il cast del film. Con loro anche Lapo, che George ha accolto con un caloroso abbraccio.

Cose da Lapo! Il manager della Fiat, che da poco è tornato single, chiudendo anche l'ennesima love story "mordi e fuggi" con la modella e attrice israeliana Moran Atias, si consola frequentando gli ambienti e le persone che contano. Lui, che al bel mondo è abituato, non ha certo difficoltà a rimpiazzare una bella ex fidanzata con il sex symbol di Hollywood.