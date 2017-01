L'ex Gf Vanessa Ravizza è in dolce attesa

10:13 - La ex gieffina Vanessa Ravizza, fidanzata del calciatore Manuel Sarao è in dolce attesa. Lo ha annunciato lei stessa postando sul suo profilo Instagram la foto del suo pancino disteso al sole sulla spiaggia di Albissola in Liguria. Vanessa ha partecipato alla nona edizione del reality di canale 5 e durante la trasmissione si era innamorata dell'inquilino Alberto Scrivano, poi però...

Poco dopo l'uscita dalla casa tra la Ravizza e Scrivano si erano lasciati. Nel 2013 la ex gieffina si è innamorata di Manuel Sarao, di cui ha più volte ripetuto che è l'uomo della sua vita. Sui loro profili social tante foto di baci, passione, coccole e normale convivenza di coppia. Il cagnolino tra loro, la sorellina di Vanessa, gli amici e le serate romantiche documentati sui social. Fino all'annuncio della gravidanza con quel bel pancione il cinguettio: “Giornata top, non potrei chiedere di meglio”...