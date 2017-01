L'estate delle coppie che... scoppiano!

14:19 - Claudia Galanti torna single dopo quattro anni d'amore e tre figli con Arnaud Mimran mentre si vocifera che tra Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff la storia sia al capolinea. Ma non sono i soli... Quest'estate ha visto la fine di molte storie d'amore da Jennifer Lopez e Casper Smart a Mariah Carey e Nick Cannon. Per non parlare dell'ennesima rottura tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha...

A volte è un tradimento a causare la fine di una storia d'amore. Ne sanno qualcosa Britney Spears e Jennifer Lopez. Mentre la prima ha beccato un video in cui David Lucado la tradiva con un'altra alla seconda è andata ancora peggio. Pare infatti che Casper Smart abbia avuto una liaison con la trans Sofie Vissa che ha subito spifferato tutto ai media. J.Lo però non demorde e nell'amore ci crede ancora, tanto da aver dichiarato di recente: "Vorrei sposarmi di nuovo. Mi piace vivere all'interno di un matrimonio"...



A far capitolare le storie di Mariah Carey e Madonna, invece, sono state le dichiarazioni dei loro ex-consorti. Il toy boy di Madame Ciccone infatti, è stato rispedito a casa dopo aver detto di stare con la cantante perché "mi ricorda la mamma". Nick Carter si è divertito ad elencare tutte le donne con cui aveva avuto un flirt nel passato - Kim Kardashian compresa - fino alla rivelazione di alcuni particolari sulla sulla vita sessuale con la popstar latina. La quale, umiliata, l'ha cacciato dal loro nido d'amore.



E' durata il tempo di un battito di ciglia la storia tra Zac Efron e Michelle Rodriguez. I ben informati dicono che dietro la rottura ci sia lo zampino della ex di lei, Cara Delevingne. E c'è un'altra anche nella vita di Mario Balotelli che, sbarcato a Liverpool, ha lasciato a casa anche la fidanzata Fanny Neguesha a cui aveva chiesto la mano appena qualche mese fa. Niente happy end nemmeno per Nicholas Hoult e Jennifer Lawrence... l'attrice però si starebbe leccando le ferite tra le braccia di Chris Martin, ex di Gwyneth Paltrow.



Secondo il settimanale "Chi" Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff si sono lasciati... di nuovo. Lo sfogo dell'attore a Formentera sembrava inequivocabile, la convivenza tra i due è arrivata al capolinea.