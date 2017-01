Katie Price, incinta ed esplosiva

12:16 - Il seno XXL che straripa dal corpetto, i capelli multicolor e il pancione. Incinta, del suo quinto figlio, ma non meno scandalosa ed esagerata. Katie Price si è "esibita" in tutta la sua prosperità alla serata di presentazione di un noto prodotto per capelli, sfoggiando un look colorato e stravagante, ma soprattutto un décolleté esplosivo.

Un tripudio di colori e forme strabordanti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Non che con Katie Price non ci si sia da sempre abituati a curve bollenti e a scatti piccanti. Ma stavolta la seducente cantante maggiorata è veramente al top. E dire che ha appena saputo del tradimento del marito Kieran Haylercon la sua migliore amica Jane Pountney. Una notizia che per Katie è stata una vera e propria pugnalata al cuore.



Questa per la Price è la prima apparizione pubblica dopo la terribile ammissione da parte del marito, il quale, scoperto dalla stampa, si è trovato costretto a fare mea culpa pubblicamente. Su Twitter la sexy cantante si è sfogata in tutti i modi, tra insulti e messaggi al vetriolo indirizzati a Kieren, padre di uno dei quattro figli di Katie (due sono nati dal suo secondo matrimonio con Peter Andre, Principessa, 6 e Junior, 8, e uno di 12 anni, Harvey è figlio di una più precedente storia), di soli 9 mesi e di quello che ha in grembo.

Adesso però sembra già tutto archiviato e la Price è tornata più in forma che mai. Anzi con un'abbondanza di forme!