Justine Mattera, che palpatina per Paolo Limiti

10:16 - Mani sul seno, abbracci in acqua, coccole sulla spiaggia. Tra Justine Mattera, 43 anni, e Paolo Limiti, 74, nonostante il loro matrimonio – durato un paio d'anni – sia finito da dodici anni, è rimasto tanto affetto. Lo dimostrano le foto del settimanale Di Più in cui Paolo tiene tra le braccia Justine, in vacanza in Liguria con i figli, ma senza l'attuale marito.

Tanti sorrisi e nessuna malizia per i due ex che se la spassano ad Alassio tra bagni di sole, tuffi in mare e topless birichini. La Mattera mostra un seno nudo mentre si sfila il costume intero bagnato per indossarne uno asciutto, Limiti le passa l'asciugamano. Poi la porta tra le braccia in acqua con grande dolcezza e infine le stringe il seno sul lettino del lido. Immagini hot perché Justine è bellissima nel suo costume intero mozzafiato, ma tra i due c'è solo tanto affetto.